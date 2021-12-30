Сельчанин из Башкирии убил оппонента одним ударом ладони

В Баймакском районе осудили мужчину, который убил прохожего, с которым поругался возле кафе.

По данным Баймакского районного суда, смертельная драка произошла в августе 2021 года. Местный житель выходил из кафе поздней ночью и встретился со случайным прохожим. Незнакомцу показалось, что подсудимый его оскорбил и он толкнул убийцу плечом. Между мужчинами началась ссора, и один из оппонентов ударил другого ладонью по лицу. Погибший потерял равновесие и начал пятиться назад. Вскоре мужчина и вовсе потерял сознание.

Подсудимый попытался привести его в чувство и попросил прохожих вызвать медиков. К сожалению, пострадавший скончался через полтора часа в больнице. Оказалось, что после удара по голове у него началось кровоизлияние в мозг. Это привело к отеку внутреннего органа и к смерти.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к семи годам заключения в колонии строгого режима.