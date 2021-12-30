Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 5:21

В Уфе повысилась плата за вывоз мусора

В администрации города объяснили, с чем это связано
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Плата за вывоз ТКО в Уфе выросла с 75 до 80 рублей

Плата за вывоз ТКО в Уфе выросла с 75 до 80 рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

В Уфе выросла плата за вывоз мусора – в декабрьских квитанциях сумма увеличилась с 75 до 80 рублей с человека. Ситуацию с повышением начисления 29 декабря прокомментировал заместитель директора «Спецавтохозяйства по уборке города» Ринат Биккинин.

– Новый тариф был утвержден тарифным комитетом в конце декабря прошлого года. Мы просто данную плату привели в соответствие с тарифом. Здесь говорить о том, что мы подняли тариф – такого нет. Это не тариф, а плата. Мы должны были ее установить еще с 1 июля, – пояснил чиновник на стриме администрации города по вопросам ЖКХ.

Он добавил, что у жителей частных домов плата за вывоз ТКО еще выше – 81 рубль 26 копеек.

Напомним, накануне стало известно, что декабрьские счета за отопление в этом году будут ниже, чем в прошлом.