В Уфе повысилась плата за вывоз мусора

Плата за вывоз ТКО в Уфе выросла с 75 до 80 рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Уфе выросла плата за вывоз мусора – в декабрьских квитанциях сумма увеличилась с 75 до 80 рублей с человека. Ситуацию с повышением начисления 29 декабря прокомментировал заместитель директора «Спецавтохозяйства по уборке города» Ринат Биккинин.

– Новый тариф был утвержден тарифным комитетом в конце декабря прошлого года. Мы просто данную плату привели в соответствие с тарифом. Здесь говорить о том, что мы подняли тариф – такого нет. Это не тариф, а плата. Мы должны были ее установить еще с 1 июля, – пояснил чиновник на стриме администрации города по вопросам ЖКХ.

Он добавил, что у жителей частных домов плата за вывоз ТКО еще выше – 81 рубль 26 копеек.

Напомним, накануне стало известно, что декабрьские счета за отопление в этом году будут ниже, чем в прошлом.