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Общество29 декабря 2021 13:01

В Уфе из-за новогоднего фестиваля 1, 3 и 4 января будут перекрывать улицы

В эти дни в городе пройдут конкурс карнавальных костюмов, шествие Снегурочек и Дедов Морозов и парад конно-санных экипажей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Ufacity.info

фото: Ufacity.info

В центре Уфы 1, 3 и 4 января будет перекрываться движение на некоторых улицах. Ограничения связаны с проведением новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA 2022».

1 января с 16:00 до 19:00 в Уфе из-за конкурса карнавальных костюмов будет закрыто движение на улице Мустая Карима между пересечениями с Чернышевского и Коммунистической.

3 января с 13:00 до 18:00 проезд транспорта будет закрыт на улицах Мустая Карима (от Кирова до Чернышевского), Чернышевского (от Мустая Карима до Ленина), Ленина (от Чернышевского до Коммунистической) и Коммунистической (от Ленина до Мустая Карима). В указанное время по данным улицам пройдет парад Снегурочек и Дедов Морозов.

Схема ограничения в день парада Дедов Морозов и Снегурочек 3 января // фото: Ufacity.info

Схема ограничения в день парада Дедов Морозов и Снегурочек 3 января // фото: Ufacity.info

4 января с 11:00 до 18:00 в связи с проведением парада конно-санных экипажей ограничение будет введено на улице Набережной (от Генерала-губернатора Перовского до Монумента Дружбы) и на проезде со стороны дома №232 по улице Набережной.

– На время действия ограничений на некоторых указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в городской администрации.