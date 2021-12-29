За день четыре маршрутных автобуса в Уфе попали в ДТП

фото: ГИБДД РБ

За сегодняшний день, 29 декабря, в Уфе четыре маршрутных автобуса попали в ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Первая авария случилась в десятом часу утра на остановке «Тужиловка». Там столкнулись автобусы малого класса – Mercedes-Benz и Ford Transit. В первой машине находилось пять человек, во второй – десять. В результате происшествия никто из них не пострадал.

фото: ГИБДД РБ

Второе ДТП с общественным транспортом было зарегистрировано около трех часов дня. На перекрестке улиц Города Галле и проспекта Октября ударились Citroen Jumper, следовавший по маршруту №171, и «НефАЗ», обслуживавший рейс №57. Пострадавших в инциденте, как и в первом случае, нет.

По обоим происшествиям городская ГИБДД проводит проверку.