В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который застрелил знакомого и скрывался в Башкирии

Убийца застрелил знакомого, когда тот находился в машине, припаркованной у жилого дома

Суд в Новосибирске вынес приговор местному жителю, который застрелил из пистолета знакомого и бросился в бега в Башкирию. Об этом 27 декабря сообщил Следственный комитет по Новосибирской области.

Обвиняемый совершил преступление еще в мае 2018 года. В этот день он приехал на автомобильную стоянку у жилого дома и сел в машину к знакомому, которому продавал радиодетали.

– В ходе разговора о покупке и продаже радиодеталей между собеседниками возник внезапный конфликт, в ходе которого подсудимый из боевого пистолета марки «ТТ» произвел выстрел в область головы 33-летнему мужчине, от полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, – рассказали в СК.

После убийства злоумышленник покинул территорию Новосибирской области и отправился в Башкирию. Впоследствии полицейские задержали его в городе Туймазы и отправили на родину.

Новосибирца приговорили к 16 годам колонии строгого режима. В пользу родственников погибшего с него взыскали 2 млн рублей.