Новогодний стол в Башкирии за год подорожал на 770 рублей

Новогодний стол в Башкирии подорожал на 12,6% Фото: Олег ЗОЛОТО

Траты на покупку продуктов для новогоднего стола в Башкирии за год выросли на 770 рублей или на 12,6%. Об этом сообщил Башстат. Аналитики ведомства посчитали стоимость продовольствия для праздника и сравнили годовую разницу цен на каждый товар.

Чтобы накрыть стол к встрече 2022 года, жителям республики нужно потратить 6 743 рубля, годом ранее было меньше – 5 973 рубля. В первую очередь цены взлетели на лососевую игру. За килограмм сейчас просят почти 860 рублей – на 42% или на 255 рублей больше, чем годом ранее. Существенно выросла стоимость картофеля (32,2 руб. за 1 кг: +72% (!) или +13,5 руб.), свежих огурцов (54 руб.: +36,5% или +14,5 руб.) охлажденной курицы (174 руб.: +34,5% или +44,5 руб.), свежих помидоров (почти 64 руб.: +28% или +14 руб.).

Упали в цене на 3-9% коньяк (586,5 руб. за 1 л.: -22,7 руб. за год), апельсины (почти 111 руб. за 1 кг: -9 руб.), фруктовые соки (74 руб. за 1 л: -7 руб.) и маринованные овощи (почти 83 руб. за 1 кг: -3,5 руб.).