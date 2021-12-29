В Башкирии впервые с конца августа зарегистрировано менее трехсот новых случаев COVID-19

В Башкирии за последние сутки было зарегистрировано 287 случаев коронавируса

В Башкирии за последние сутки было зарегистрировано 287 случаев коронавируса. Последний раз прирост зараженных был ниже отметки в триста человек еще летом – 25 августа. Тогда инфекцию диагностировали 299 жителям. С начала пандемии и по состоянию на 29 декабря 2022 года в республике зарегистрировано 121,2 тыс. случаев COVID-19. Об этом сообщил местный оперштаб.

Число летальных исходов от коронавируса продолжает расти: за день инфекция унесла жизни еще 20 пациентов. Всего жертвами ковида в Башкирии стали 4 361 человек.

Переболели COVID-19 более 110,6 тыс. жителей республики, 376 из них выписались за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в регионе привились 2,18 млн человек, вторым – 2,03 млн.