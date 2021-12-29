Опубликован график работы автобусов и электротранспорта в Уфе в новогоднюю ночь

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Как следует из сообщения администрации, с 31 декабря на 1 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут обслуживать горожан до 3:30.

– С 22:00 часов 31 декабря до 03:30 часов 1 января будет организована работа «Новогодних маршрутов» [автобусов]: №75 («Сипайлово – Горсовет»), №258 («Микрорайон «Серебряный ручей» – Микрорайон «Яркий» – ДОК»), №290 («ДОК – УМПО – ТСК «Пушкинский»). Интервал движения будет составлять 15-20 минут, – передали в мэрии.

Жителей Уфы будет развозить и электротранспорт. По пять троллейбусов соберутся на остановках «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» (в сторону центра города) и «Госцирк» (в сторону Черниковки и ДОКа). На «Госцирке» пассажиров также будут ожидать четыре трамвая, два из них поедут до остановки «Улица Пушкина» и по одному – до «Железнодорожного вокзала» и «Зеленой рощи».

– На площади перед ДК УМПО тремя автобусами маршрута №221 будет организован развоз жителей в сторону Шакши, – добавили в администрации.

С 31 декабря по 9 января весь общественный транспорт Уфы будет работать по расписанию выходного дня.