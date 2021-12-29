Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 8:21

Из-за угрозы минирования в Уфе эвакуировали студентов и преподавателей БашГУ

Утром по той же причине сорвались уроки в десятках школ города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На фото - главный корпус БашГУ

На фото - главный корпус БашГУ

Сегодня, 29 декабря, в Уфе эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников учебных корпусов Башкирского государственного университета. Сообщение об этом появилось в соцсетях вуза.

– Поступило анонимное сообщение о минировании учебных корпусов БашГУ. Всем преподавателям, сотрудникам и студентам необходимо покинуть занимаемые помещения БашГУ, – говорится в объявлении.

В университете добавили, что дополнительная информация о допуске в корпуса БашГУ появится только к 16:00.

Напомним, вчера и сегодня утром в Уфе массово эвакуировались школы. Причина та же – анонимные сообщения о минировании. Ни одна из угроз не подтвердилась.