В туалете башкирской школы обнаружили 9-классницу с кровью на руках

Здоровью школьницы ничего не угрожает

В туалете школы №1 в башкирском городе Туймазы обнаружили 9-классницу с кровавыми ранами на руках. 28 декабря видео инцидента попало в соцсети – в частности, в крупное сообщество «Плохие новости».

Как уточняет издание ufa1.ru со ссылкой на начальника управления образования Туймазинского района Ольгу Чернову, здоровью школьницы ничего не угрожает. По словам чиновницы, девушка хотела своим поступком «привлечь внимание». Сейчас она находится дома вместе с матерью. Соответствующие госорганы выясняют обстоятельства происшествия.