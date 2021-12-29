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Происшествия29 декабря 2021 9:37

«Учителя сами говорят, что можно не приходить»: в уфимских школах ожидается третья волна эвакуаций

Сегодня многие ученики отправились домой из-за анонимных угроз о минировании
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Сегодняшнее утро в Уфе снова началось с массовой эвакуации школ. Из-за анонимных сообщений о минировании занятия были сорваны в порядка 30 учебных учреждений. Во многих классах в этот день были запланированы утренники и новогодние чаепития, но вместо этого всех учеников отправили домой.

Некоторые школы решили подстраховаться. Как рассказала читательница «КП-Уфа», в школьном чате учитель и вовсе разрешил в последний учебный день не приходить на занятия.

- Есть все шансы, что завтра снова повторится эта эвакуация, поэтому детям можно сразу оставаться дома. Впрочем, если кто-то вдруг решит прийти в школу, все педагоги в любом случае будут на местах, - рассказала мама ученицы одной из уфимских гимназий.