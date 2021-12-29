На третьем этаже торгового центра в Уфе произошел пожар

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 29 декабря, в кофейне «Чарли» на третьем этаже торгового центра «Галерея Арт» в Уфе произошел пожар. Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 1:40. К этому времени администрация комплекса эвакуировала из здания 20 человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в заготовочном цехе общепита загорелась вентиляция и холодильник.

– Горение удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших, пострадавших нет, – передали в МЧС.

Сейчас в причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель.