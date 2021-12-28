В Уфе маршрутка въехала в троллейбус, пострадали шесть человек

Фото: МЧС по РБ

Сегодня вечером, 28 декабря, около 20:30 часов в районе остановки «ГДК» в Уфе произошла авария с участием автобуса и троллейбуса. По данным МЧС по Башкирии, напротив дома по проспекту Октября 141, маршрутка ГАЗ Вектор Некст, двигавшаяся по маршруту №290 врезалась в троллейбус. Пострадали шесть пассажиров автобуса и водитель троллейбуса.

По предварительной информации, в момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров и водитель, в троллейбусе только водитель и кондуктор. Пострадавших пассажиров направили для осмотра в 21-ю больницу Уфы. Детей среди них нет. Водитель троллейбуса после осмотра медиками была отпущена домой.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, на месте дежурят спасатели МЧС и бригада скорой помощи.