Перед Новым годом в Башкирию придут морозы до -35 градусов

Фото: Рустем Ахунов

На днях синоптики представили прогноз погоды на три последних дня 2021 года. По данным Башгидрометцентра, конец декабря отметиться сильными морозами до -35 градусов по Цельсию.

В среду, 29 декабря, в Башкирии ночью местами пройдет небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -22,-27°С, в отдельных районах до -30,-35°. Днем потеплеет до -20,-25°С, местами до -15°С. В предпоследний день года, 30 декабря, осадков существенных не будет, днем небольшой снег. При умеренном ветре температура воздуха упадет ночью до -22,-27°С, в отдельных районах -30,-35°С, днем -11,-16°С.

В последний день 2021 года в Башкирии температура воздуха ночью опустится до -12, -17 градусов, при прояснениях до -19, -24. Днем потеплеет до -6, -11 градусов Цельсия.