Радий Хабиров прокомментировал провал с уборкой Уфы от гололеда и снега

Фото: Светлана Маковеева

Сегодня, во время большого интервью Радия Хабирова ведущим телеканалам Башкирии, руководитель региона впервые прокомментировал недавнюю обстановку с гололедом в Уфе. Как известно, недавно на башкирскую столицу обрушилась стихия и город занесло снегом. А до этого в столице Башкирии невозможно было ходить по улицам из-за скользких тротуаров.ж

- Как можно смотреть со стороны, как люди падают, ломают руки и ноги? Естественно, мы подтолкнули Уфу, ресурсы выделили. Они исправят эту ситуацию. Ну, этот удар они пропустили, - отметил Радий Хабиров.

Напомним, недавно из-за резких перепадов температуры воздуха и погодных аномалий в Уфе стало невозможно передвигаться пешком сначала из-за гололеда, а после из-за сугробов.