Хабиров рассказал о спорах с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о спорах с премьер-министром республиканского правительства Андреем Назаровым. Руководитель региона отметил, что его коллега работает довольно «автономно», что время от времени приводит к «энергичным» обсуждениям. Об этом Хабиров сказал в интервью с представителями гостелеканалов сегодня, 28 декабря.

– Его [Андрея Назарова] личные качества таковы, что его хочется прихватить и сказать: «Стоп-стоп, здесь давайте вместе порешаем». Мы же взрослые люди, определенная респектабельность в отношениях должна быть, но за пределами камер и публичности мы иногда ругаемся безусловно… Неправильно сказал, «ругаемся» – мы обсуждаем вопросы, иногда довольно энергично. Не надо забывать, что мы очень долго вместе по жизни идем – и это тоже немаловажный факт, – отметил Хабиров.

На той же встрече глава Башкирии рассказал, кого он попросил смотреть интервью журналистам.