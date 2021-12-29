Против чиновника из Башкирии возбудили уголовное дело о халатности из-за убитого стаей собак ребенка

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о халатности против главы Сафаровского сельсовета Раяна Ахтямова из-за убитого стаей собак ребенка. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Жуткая трагедия случилась 17 апреля текущего года в селе Сафарово Учалинского района. На 4-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде, набросилась свора бездомных псов. Они разодрали и искусали ребенка, из-за чего тот скончался от обильной кровопотери.

Следствие утверждает, что часть вины за гибель ребенка лежит на главе сельсовета. По версии СК, в период с сентября 2020 по апрель 2021 года Ахтямов проигнорировал жалобы сельчан на бездомных собак и не обращался с заявлением на отлов животных в специализированную организацию, с которой у администрации района был заключён договор.

Чиновник отрицает вину в преступлении. Тем временем само расследование уже близится к завершению. Дело находится на контроле руководства СК республики.