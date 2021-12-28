В Уфе четверо мужчин похитили человека возле здания морга

Злоумышленники предстанут перед Калининский районным судом Уфы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе будут судить четверых мужчин, похитивших человека возле здания морга по улице Цветочной. Инцидент произошел еще 7 февраля текущего года.

Как следует из материалов уголовного деля, четверо горожан против воли затолкали потерпевшего в машину и увезли его в неизвестном направлении. Злоумышленники угрожали расправой и вымогали у жертвы деньги – «по тысяче рублей за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг», сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Впоследствии потерпевшему удалось спастись, а все преступники были задержаны. Против них возбудили уголовные дела о похищении человека и вымогательстве по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия. Сейчас все четверо фигурантов находятся под стражей. Заседание по их делу 29 декабря рассмотрит Калининский районный суд Уфы.