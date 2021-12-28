Двое уфимцев устроились чиновниками с помощью поддельных дипломов

Бывших чиновников будут судить в Уфе

В Башкирии будут судить двоих экс-сотрудников администрации Уфимского района. Они обвиняются в использовании поддельных дипломов при устройстве на работу. Одному горожанину липовый документ позволил возглавить архитектурное управление, другому – стать начальником отдела технического сопровождения градостроительной деятельности. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил Следственный комитет республики.

– В 2018-2019 годы обвиняемые, не имея высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования, на основании которых были приняты на работу и впоследствии переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения, – передал СК РБ.

Факт использования поддельных дипломов был выявлен в сентябре текущего года. После этого чиновников уволили с занимаемых должностей.

Экс-начальник архитектурного управления признал вину, второй обвиняемый ее отрицает. Обоих будут судить в Уфе по уголовному делу об «использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».