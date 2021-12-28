Хабиров: средняя зарплата в Башкирии превысила 40 тыс. рублей

Средняя зарплата в Башкирии сложилась в размере 40 468 рублей

По итогам января-октября 2021 года средняя зарплата в Башкирии сложилась в размере 40 468 рублей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 28 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Несмотря на коронавирус, несмотря на то, что мы вводили и вводим ограничительные меры, которые безусловно бьют по бизнесу, мы перешли за цифру в 40 тысяч рублей. Конечно, у нас довольно большое количество жителей, которые получают меньше. Наша с вами задача на следующий год – это увеличение заработной платы. Мы должны добиться, чтобы смешных зарплат у нас не было. – сказал руководитель региона.

Он добавил, что в 2022 году уровень заработной платы станет одним из индикаторов для предоставления льгот инвестиционным проектам.