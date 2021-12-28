Максим Забелин доложил Хабирову о новых случаях заражения коронавирусом в Башкирии

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии за все время превысило 120 тысяч

Сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин доложил о темпах вакцинации и о новых случаях заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 120 914 пациентов.

- Выписаны с выздоровлением 91% от общего числа заболевших – это 110 258 человек. За последние сутки – 375 пациентов. На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 6131 человек. В стационарах находятся 184 человека, из них 59 в отделении интенсивной терапии и реанимации. Для лечения больных коронавирусом и внебольничной пневмонией задействована 1715 коек в инфекционных госпиталях. Уровень занятости – 69%, - отчитался глава Минздрава Башкирии.

По словам Максима Забелина, на 28 декабря 2021 года в Башкирии первым компонентом вакцины привиты 2,17 млн человек, а полностью прошли вакцинацию от коронавируса 2,026 млн человек или 81% от количества населения, «подлежащего вакцинации».