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Общество28 декабря 2021 7:48

«Самое важное - уважение»: Радий Хабиров о том, почему все больше жителей республики уезжают на вахту

По мнению главы региона, необходимо обеспечить людям достойную зарплату и условия труда
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Главу региона обеспокоил отток рабочей силы

Главу региона обеспокоил отток рабочей силы

Радий Хабиров во время выступления на оперативном совещании посетовал, что республика в ближайшем времени может столкнуться с дефицитом рабочей силы. А все потому, что многие жители Башкирии уезжают работать на вахту в другие регионы, ведь зарплата там в разы больше. Именно поэтому, чтобы люди оставались работать в республике, необходимо обеспечить всем достойные условия труда и заработную плату.

- Скоро наши предприятия начнут задыхаться от нехватки трудовых ресурсов. Мы уже с этим сталкиваемся. У нас десятки тысяч крепких сильных молодых мужчин работают на вахте, потому что мы не можем им дать той зарплаты, которую они там получают. Но если мы дадим хорошую зарплату, достойные условия труда и уважение, что важно <…>. А уважение заключается в простых вещах: когда человек приходит, а у него чистая душевая и чистое место, где он переоденется. Это уже уважение! – подчеркнул Хабиров.