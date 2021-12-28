Хабиров назвал крайний срок выполнения плана по вакцинации от COVID-19 в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал крайний срок, к которому муниципалитеты республики обязаны выполнить план по вакцинации от коронавируса. К 1 февраля в городах и районах должно быть привито как минимум 80% населения.

– Главы муниципалитетов, мы договорились: 1 февраля – это крайний день, когда вы доложите мне о выполнении плана по вакцинации на своих территориях. У нас порядка 15 муниципалитетов выполнили план по вакцинации на более чем 100%, где-то 114% есть, в еще 15 муниципалитетах вакцинировано меньше 60% от плана, – сказал Хабиров.

Хабиров отметил, что не вакцинированными остались «самые сложные люди», для которых «нужно гораздо больше энергии», чтобы убедить привиться.

По состоянию на 28 декабря в республике первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 2,17 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 2,026 млн (план - 2,48 млн).