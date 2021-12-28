Власти Башкирии объявили 2022 годом модернизации образования, достойных условий труда и трудовых династий

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В Башкирии 2022 объявлен годом модернизации образования, достойных условий труда и трудовых династий. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республике рассказал Радий Хабиров.

– Предлагаем объявить следующий 2022 годом модернизации образования, достойных условий труда и трудовых династий. Я думаю, логика в этом есть. На фоне блестяще проведенного «Worldskills» мы обратили внимание на необходимость более интенсивной работы в системе профессионального образования. Нам нужно серьезно задуматься о модернизации, – завил глава региона.

Также Хабиров отметил необходимость модернизации производственной базы, так как «после обучения люди должны работать в достойных условиях». Будут продуманы юридические и финансовые механизмы поддержки руководителей предприятий.