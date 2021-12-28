Башкирия вышла на исторический максимум по вводу жилья

В Башкирии в 2021 году было введено 3 млн кв. м. жилья

В Башкирии в 2021 году будет сдано порядка 2,9 млн квадратных метров жилья – для республики это исторический максимум. Об этом на оперативном совещании 28 декабря в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Никогда в истории нашей республики мы не строили столько квадратных метров жилья. Год, я полагаю, мы закончим с цифрой 2,9 млн [кв. м. жилья]. Этот показатель превышает исторической максимум на 300 тысяч [кв. м.]. Это очень важный показатель. Это совокупность совместной работы с федеральным правительством, и, конечно, огромное спасибо нашим строителям. – сказал руководитель региона.

Он добавил, что строительство жилья в республике должно вестись таким образом, чтобы исторические показатели фиксировались ежегодно.