В Башкирии при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали два человека

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии утром 28 декабря столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и легковушка. ДТП случилось на третьем километре автодороги Иглино-Красный Восход. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На трассе ударились автобус Peugeot Boxer и следовавший ему на встречу Datsun on-DO. Пассажирская машина ехала по маршруту 165т «Уфа-Тавтиманово». В его салоне находились три человека.

фото: ГИБДД РБ

– 31-летний пассажир автобуса, а также 30-летний водитель Datsun" доставлены в больницу, – передала дорожная полиция.

В деталях происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.