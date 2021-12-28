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Происшествия28 декабря 2021 6:30

В Башкирии при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали два человека

ДТП произошло в Иглинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии утром 28 декабря столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и легковушка. ДТП случилось на третьем километре автодороги Иглино-Красный Восход. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На трассе ударились автобус Peugeot Boxer и следовавший ему на встречу Datsun on-DO. Пассажирская машина ехала по маршруту 165т «Уфа-Тавтиманово». В его салоне находились три человека.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– 31-летний пассажир автобуса, а также 30-летний водитель Datsun" доставлены в больницу, – передала дорожная полиция.

В деталях происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.