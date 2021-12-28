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Общество28 декабря 2021 5:55

Дорога между Южным и Северным проездами в Уфе будет перекрыта в новогоднюю ночь

Ограничение продлится более восьми часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 18:30 31 декабря до 3:00 1 января будет закрыто движение транспорта по дороге между Южным и Северным проездами. Ограничение связано с празднованием Нового года – на площади Ленина состоится большой концерт и народные гуляния. Об этом сообщили в городской администрации.

Мэрия попросила уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к перекрытию движения и извинилась за возможные неудобства.

Ранее «КП-Уфа» опубликовала афишу праздничных мероприятий, которые запланированы в башкирской столице в новогоднюю ночь.