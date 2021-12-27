Ливневый снег и гололед: какой ожидается погода в Уфе завтра, 28 декабря

Во время ливневого снегопада видимость сильно снижается Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии, наконец, утихла метель, зато снова возвращаются морозы. Уже в ночь на 28 декабря температура воздуха в республике опустится до -18; -23, при прояснениях – и вовсе до -30. Днем столбики термометров покажут -15; -20 градусов. Также местами выпадет небольшой снег, на дорогах ожидается гололед, а также умеренный юго-западный ветер.

В Уфе также будет довольно прохладно: около -22 ночью и -18 днем. Также ожидается ливневый снегопад (обильный снег с мелкой ледяной крупой, длится не более часа и резко снижает видимость на дорогах - Ред.) и слабый ветер 3-6 метров в секунду.

Последние предновогодние деньки будут ощутимо морозными: по ночам температура воздуха будет опускаться до -35, а днем повышаться всего на несколько градусов. В саму же новогоднюю ночь по прогнозам синоптиков будет умеренно прохладно, а также ожидается небольшой