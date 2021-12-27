Жительница Башкирии зарезала своего знакомого в сауне

Что стало причиной кровавой разборки - пока неизвестно

Настоящую кровавую баню устроила 30-летняя жительница Сибая. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, ЧП произошел вечером 24 декабря в сауне на Восточном шоссе. Женщина повздорила со своим 34-летним спутником, а когда ссора зашла слишком далеко, схватила кухонный нож и вонзила его в грудь своего обидчика. От сильной кровопотери несчастный скончался на месте, позже его труп обнаружил другой посетитель сауны и вызвал полицию. Сама же подозреваемая поспешила скрыться, но вскоре была задержана.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.