Уфимские туристы застряли в аэропорту Кубы

Всех пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием

Уфимские туристы застряли в кубинском аэропорту Варадеро. Как сообщает ИА «Башинформ», рейс Варадеро-Москва-Уфа должен был вылететь еще 26 декабря в 21.30 по местному времени, но его неожиданно отменили. Почти 4,5 часов ничего не понимающие туристы просидели в салоне самолета, после чего их отправили в зону терминала. В настоящий момент все пассажиры до сих пор находятся в зоне вылета.

В самой авиакомпании сообщили, что вылет рейса задерживается в «целях обеспечения безопасности полетов», а для 250 пассажиров сейчас готовят резервный борт.

- Вылет планируется в 13:30 по местному времени. Во время ожидания пассажирам предоставляются напитки и горячее питание. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, - уточнила пресс-секретарь авиакомпании «АзурЭйр» Дарья Раздобудкина.