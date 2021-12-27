Уфа начала установку «умных опор» с Wi-Fi, зарядкой для телефонов и тревожной кнопкой

фото: ufacity.info

Уфа начала реализовывать проект «умные опоры». Это столбы у пешеходных переходов, оборудованные системой умного освещения, точкой доступа Wi-Fi, кнопкой вызова экстренных служб, зарядкой для самокатов и телефонов, а также камерой наблюдения. Первая такая опора появилась на улице Заки Валиди – рядом с Башкирским академическим театром драмы имени Гафури. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила городская администрация.

– После завершения установки опор повысится безопасность дорожного движения путем включения в автоматическом режиме подсветки, привлекающей внимание водителей при приближении человека к пешеходному переходу, – отметили в мэрии.

Там добавили, что опора «идеально вписывается в архитектурный облик любого города».