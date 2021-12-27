В Башкирии вынесли приговор мужчине, который избил и изнасиловал таксистку

Ближайшие 8 лет насильник проведет за решеткой колонии строгого режима

Межрайонный Учалинский суд Башкирии вынес приговор 29-летнему жителю Свердловской области, который избил и изнасиловал женщину-таксиста. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Обвиняемый, находясь ночью у автовокзала города Белорецка, сел в такси к 35-летней женщине. Мужчина попросил довезти его до Учалов. В пути он потребовал остановить машину, накинул на шею потерпевшей провод от зарядки телефона и стал ее душить, параллельно ударяя ножом и угрожая убийством.

Женщина каким-то чудом смогла отбиться от нападавшего и выбежать из автомобиля, однако тот ее догнал и избил, отчего она потеряла сознание. Обвиняемый связал своей жертве руки, положил ее на заднее сиденье, вывез в безлюдное место и изнасиловал. После этого мужчина накинул ремень на шею потерпевшей, заставил ее сесть за руль и довезти его до Учалов. Оказавшись в городе, он забрал у таксистки 6,7 тыс. рублей и скрылся. Его задержали в доме родственника спустя два дня после преступления.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по трем статьям: «изнасилование», «разбой» и «угон автомобиля». Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.