Число умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 4,3 тыс. человек

Несмотря на застойный уровень смертности от COVID-19, число новых случаев инфицирования в Башкирии продолжает снижаться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 20 пациентов. Всего жертвами инфекции в республике стали 4 317 человек. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Несмотря на застойный уровень смертности от COVID-19, число новых случаев инфицирования в Башкирии продолжает снижаться. За день коронавирус диагностировали 321 жителю (26 декабря было 348, 25 – 379, 24 – 407). Всего на территории республики зарегистрировано более 120,6 тыс. случаев инфекции.

Переболели ковидом почти 110 тыс. жителей региона, 394 из них выписались за последние 24 часа.

Первый компонент прививки в Башкирии получили 2,17 млн человек, полностью вакцинировались 2,01 млн.