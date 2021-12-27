К 2024 году Башкирия намерена ликвидировать более 1,5 тыс. незаконных свалок

Башкирия к 2024 году намерена ликвидировать 1 551 несанкционированную свалку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирия к 2024 году намерена ликвидировать 1 551 несанкционированную свалку. Об этом 27 декабря на заседании по работе системы обращения с мусором сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– К 2024 году нужно ликвидировать 1551 свалку. Также усилить работу по созданию инфраструктуры для сортировки, переработки отходов, – сказал чиновник. – По показателям эффективности внедрения [мусорной] реформы [Башкирия] среди 85 субъектов России находится на 35 позиции. Лидерами стали Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

Назаров также добавил, что следующий год в Башкирии «должен стать стартапом для создания отходоперерабатывающей промышленности». Он призывал чиновников и регоператоров по вывозу мусора «обеспечить бесперебойную и качественную работу на своем уровне». Координировать всю работу будет Минэкологии РБ.