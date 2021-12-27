Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 11:33

А спрос на елки не падает! В Уфе резко подорожали новогодние елки

Столичный предприниматель рассказал, с чем это связано
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Фото: Рустем АХУНОВ

Новогодние елки в Уфе в 2021 году подорожали на 20%. Об этом «Комсомолке» рассказал торговец одной из официальных торговых точек по продаже новогодних деревьев в башкирской столице. По его словам, это произошло из-за возрастания закупочных цен и логистики.

– Дорожает бензин, проезд на платных трассах и комплектующие транспорта. Однако, несмотря на это, спрос на елки не падает. Поэтому в последние числа года мы не будем делать скидки на товар. А если все-таки деревья после 31-го числа останутся, мы их бесплатно отдадим уфимским храмам, – поделился продавец.

Напомним, недавно уфимская администрация опубликовала официальный список елочных базаров 2021 в башкирской столице. Торговые точки проработают до позднего вечера 31 декабря.