В Башкирии при столкновении Chevrolet Niva и тягача Volvo погиб мужчина

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 27 декабря, на трассе в Туймазинском районе Башкирии при столкновении внедорожника и грузовика погиб человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 13:00. На 49-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы ударились Chevrolet Niva и тягач Volvo. После столкновения обе машины вылетели с проезжей части и оказались в кювете, прицеп большегруза повалился набок.

От полученных в ДТП травм скончался водитель Chevrolet. Его личность устанавливается. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники других служб.