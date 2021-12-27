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Происшествия27 декабря 2021 10:13

В Башкирии при столкновении Chevrolet Niva и тягача Volvo погиб мужчина

После удара обе машины оказались в кювете
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 27 декабря, на трассе в Туймазинском районе Башкирии при столкновении внедорожника и грузовика погиб человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 13:00. На 49-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы ударились Chevrolet Niva и тягач Volvo. После столкновения обе машины вылетели с проезжей части и оказались в кювете, прицеп большегруза повалился набок.

От полученных в ДТП травм скончался водитель Chevrolet. Его личность устанавливается. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники других служб.