В Уфе хотят за 25 миллионов разработать план нового парка Terra Bashkiria и благоустройства набережной

Власти Башкирии заказывают за 25 миллионов рублей концепцию развития новой набережной, парка Салавата Юлаева и склона за Белым домом, из которого сделают парк Terra Bashkiria.

После окончания строительства новая набережная реки Белой осталась в лучшем случае «гидротехническим сооружением», призванным защищать город от разгула стихии. Сейчас там не так много пространств, которые способны привлечь гостей и жителей Уфы. Но вскоре все может поменяться.

Управление капитального строительства Башкирии ищет организацию, которая представит план развития самой набережной, склона над ней и парка Салавата Юлаева. Прямо сейчас проходит отбор заявок на участие в конкурсе.

Всего на создание концепция развития трех обширных пространств готовы потратить около 25 миллионов рублей. Пожалуй, самые кардинальные изменения произойдут со склоном за уфимским Белым домом. Если все получится, то на его территории хотят устроить новый парк – Terra Bashkiria.

Все стадии разработки плана хотят уместить в рамках 2022 года. Финальную концепцию исполнитель обязан будет представить до декабря.