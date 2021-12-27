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Происшествия27 декабря 2021 9:15

В Уфе водитель Лада XRAY потерял сознание, врезался в три машины и скончался

ДТП произошло на улице Города Галле
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе под вечер 26 декабря произошло ДТП с четырьмя автомобилями. По предварительным данным, один из водителей потерял сознание за рулем и врезался в три припаркованные машины, а затем скончался. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 17:00 на улице Города Галле. Мужчина на Ладе XRAY протаранил припаркованные SsangYong, ВАЗ-2114 и Opel Astra. По словам пассажира «Лады», 65-летнему водителю стало плохо в пути. Пенсионер скончался, хотя видимых травм от ДТП у него не было обнаружено. Причину его смерти установит судмедэкспертиза.