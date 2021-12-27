«Я замерзла, помогите, пожалуйста»: пропавшую жительницу Магнитогорска нашли мертвой у границы с Башкирией

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На границе с Абзелиловским районом Башкирии нашли тело пропавшей жительницы Магнитогорска.

Поиски пропавшей 80-летней Людмилы Лекаревой начались 20 декабря. Родственники не смогли попасть к ней в квартиру, а телефон бабушки не отвечал. Через некоторое время внуку Эдуарду удалось дозвониться до пожилой родственницы, однако та не смогла объяснить, где она находится.

- Я в какой-то яме, вокруг овраги, - цитирует порталу 74.ru слова женщины ее внук.

Эдуарду не удалось найти бабушку самостоятельно. Тогда до пожилой женщины смогла дозвониться жена Эдуарда, которая уже была рядом с полицейскими. Бабушка объяснила стражам порядка, что заблудилась и не может выбраться.

- Я замерзла, заберите меня, пожалуйста, - умоляла помочь пенсионерка.

К сожалению, оперативно найти Людмилу Лекареву так и не удалось, несмотря на все усилия стражей порядка и волонтеров, которые приехали прочесывать местность. Вскоре выпал снег, который только усугубил поиски. К тому же у пропавшей разрядился телефон.

23 декабря родственникам бабушки предоставили результаты биллинга – они показали, что пенсионерка могла находиться в двадцати километрах от садов, где ее искали.

24 декабря пенсионерку нашли мертвой в овраге буквально в паре метров от места, где начались поиски. Поселок Светлый, на территории которого замерзла женщина, граничит с Абзелиловским районом Башкирии. По словам внука, в руке у пенсионерки была веточка, которой она написала на снегу три буквы – SOS.

Родственники женщины поблагодарили всех, кто участвовал в поисках бабушки. Ее внук Эдуард предполагает, что женщину можно было спасти, если бы результаты биллинга были получены в момент, когда телефон Людмилы Лекаревой еще работал. Сейчас такое вмешательство в частную жизнь требует решения суда – это затягивает поиски пропавших, которым нужна экстренная помощь.