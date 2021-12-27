В Башкирии за отчуждение земли стоимостью 30 млн рублей будут судить мэра города Октябрьского

фото: vk.com // Алексей Шмелев

В башкирском городе Октябрьском будут судить 61-летнего мэра Алексея Шмелева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждает, что чиновник незаконно распорядился муниципальной землей стоимостью 30 млн рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, в феврале 2015 года в Октябрьском состоялся аукцион на право аренды трех участков общей площадью 50 тыс. квадратных метров и стоимостью 30 млн рублей. Земля предназначалась для малоэтажного строительства. Победителем торгов незаконно было признана аффилированная с администрацией города компания «Стройзаказчик».

– В феврале 2016 года на основании изданных обвиняемым постановлений неправомерно изменен вид разрешенного использования указанных участков, а впоследствии они поделены на 50 более мелких с занижением размера их годовой арендной платы, – передала прокуратура.

Затем в обход процедуры торгов было произведено отчуждение земли в собственность 27 граждан. В числе этих людей была супруга Шмелева.

Уголовное дело против мэра Октябрьского будет рассматривать местный городской суд.