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Общество27 декабря 2021 7:21

В Башкирии за отчуждение земли стоимостью 30 млн рублей будут судить мэра города Октябрьского

Чиновник проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Алексей Шмелев

фото: vk.com // Алексей Шмелев

В башкирском городе Октябрьском будут судить 61-летнего мэра Алексея Шмелева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждает, что чиновник незаконно распорядился муниципальной землей стоимостью 30 млн рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, в феврале 2015 года в Октябрьском состоялся аукцион на право аренды трех участков общей площадью 50 тыс. квадратных метров и стоимостью 30 млн рублей. Земля предназначалась для малоэтажного строительства. Победителем торгов незаконно было признана аффилированная с администрацией города компания «Стройзаказчик».

– В феврале 2016 года на основании изданных обвиняемым постановлений неправомерно изменен вид разрешенного использования указанных участков, а впоследствии они поделены на 50 более мелких с занижением размера их годовой арендной платы, – передала прокуратура.

Затем в обход процедуры торгов было произведено отчуждение земли в собственность 27 граждан. В числе этих людей была супруга Шмелева.

Уголовное дело против мэра Октябрьского будет рассматривать местный городской суд.