На Башкирию надвигаются 30-градусные морозы

Ночью 29 декабря температура воздуха в Башкирии может упасть до -35 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии к середине текущей недели придет резкое похолодание. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Завтра, 28 декабря, ночная температура воздуха понизится до -18,-23° (при прояснениях до -28°), днем столбики термометров покажут -15,-20°. Местами по республике пройдет небольшой снег, ветер будет юго-западный, западный, умеренный.

В среду 29 декабря будет еще более морозно: ночью -23,-28° (местами -30,-35°), днем -17,-22° (местами до -27°). Уровень интенсивности осадков и направления ветра останутся прежними.

Сегодня, 27 декабря, температура воздуха по Башкирии в течение дня будет опускаться: с -3,-8° до -10,-15°.