Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 3:30

Громкая музыка с танцами посреди белого дня: жителей Башкирии возмутила компания нетрезвой молодежи

Молодые люди устроили «праздник» под окнами многоэтажки прямо посреди белого дня
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На днях жителей Сибая возмутила пьяная компания молодых людей, устроившая «праздник» под окнами многоэтажки. Местные жители сняли «веселье» на видео и выложили в социальные сети.

Автор ролика отметил, что шумная вечеринка произошла прямо посреди белого дня около дома по улице Пионерская, 17. А ее участники громко слушали музыку и мусорили по округе.

Пожалевший остаться не названным, автор поста в соцсетях обратился к парням с замечанием.

- Еще и пьяные за рулем катаетесь, - пристыдил автор молодых людей. Чем закончилась шумная вечеринка во дворе пока не известно.