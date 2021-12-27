Громкая музыка с танцами посреди белого дня: жителей Башкирии возмутила компания нетрезвой молодежи

Фото: соцсети

На днях жителей Сибая возмутила пьяная компания молодых людей, устроившая «праздник» под окнами многоэтажки. Местные жители сняли «веселье» на видео и выложили в социальные сети.

Автор ролика отметил, что шумная вечеринка произошла прямо посреди белого дня около дома по улице Пионерская, 17. А ее участники громко слушали музыку и мусорили по округе.

Пожалевший остаться не названным, автор поста в соцсетях обратился к парням с замечанием.

- Еще и пьяные за рулем катаетесь, - пристыдил автор молодых людей. Чем закончилась шумная вечеринка во дворе пока не известно.