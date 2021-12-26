В Башкирии спасатели прибыли на помощь мужчине, а невольно раскрыли супружескую измену

Фото: газета «Абзелил»

На днях в службу спасения позвонила перепуганная жительница одной из деревень Абзелиловского района Башкирии. Женщина сообщила, что не может дозвониться до своего пожилого отца, который остался дома один. По ее словам, ему могло стать плохо.

- Прибежала вот к родительскому дому. Стучу, ворота заперты, не могу зайти. Отцу стало, видимо, плохо. Нужно быстрее войти в дом, пусть и скорая помощь приезжает, - пересказывает диалог молодой женщины с диспетчером службы 112 местная газета «Абзелил».

Позднее к дому мужчины прибыли спасатели, местный участковый, глава сельсовета и целая толпа односельчан. Увидев необычное сборище, вышел посмотреть, что происходит и сосед. С его помощью удалось открыть сначала ворота, а затем и попасть в дом.

Каково же было удивление всей «делегации», когда они обнаружили пожилого мужчину живым и невредимым, да еще и в подпитии и в объятьях жены того самого соседа, что пришел на помощь. Занавес.