Радий Хабиров рассказал, как и где встретит Новый год

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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими планами на предстоящие новогодние праздники. Сегодня, 26 декабря, он пришел на проект «Территория женского счастья» , где довольно откровенно отвечал на личные вопросы ведущих.

Среди прочего, главу Башкирии спросили о том, как и где он будет праздновать любимый для всех россиян праздник Новый год. Радий Хабиров постарался пошутить, но так, чтобы его шутку поняли те, кому она непосредственно адресована.

- Я буду в республике, это я всем главам муниципалитетов говорю. День два я посплю, а потом к кому-то в гости приеду неожиданно, порадую, - поделился своими глава Башкирии.