«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в последнем домашнем матче 2021 года

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувшую субботу, 25 декабря, уфимский «Салават Юлаев» провел последний домашний матч 2021 года. На льду «Уфа-Арены» юлаевцы принимали екатеринбуржский «Автомобилист» и одержали волевую победу со счетом 4:2. По традиции, после финальной сирены стартовала предновогодняя благотворительная акция – мишкопад.

Что касается самого матча, то счет в нем уже на 36-й секунде после стартового вбрасывания открыл нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. Передачей отметился Николай Кулемин.

В первом периоде команды на двоих наколотили пять шайб. Так, на 12-й минуте «Автомобилист» усилиями Станислава Бочарова сравнял счет. Но уже через минуту Данил Башкиров вновь вывел «юлаевцев» вперед.

На 16-й минуте матча подопечные Томи Ламса, играя в больншинстве, увеличили разрыв в счете. Гол забил Маркус Гранлунд, а по одному баллу за результативность заработали Виктор Тихонов и Сакари Маннинен. В концовке первого игрового отрезка Павел Коледов увеличил разрыв в счете до трех шайб – на перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу «юлаевцев».

В самом начале третьего периода нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье забил вторую шайбу, но для победы команде из Екатеринбурга этого не хватило. Итог – 4:2 в пользу «Салавата Юлаева».