В Башкирии 15-летний подросток под Новый год исполнил мечту, поуправляв электропоездом

Фото: глава Башкирии

В Башкирии у 15-летнего уфимца Данила Ларукова исполнилось заветное желание. Глава республики Радий Хабиров исполнил давнюю мечту подростка, позволив ему побыть в роли машиниста нового поезда «Орлан». Руководитель региона 21 декабря дал старт новогодней всероссийской акции «Елка желаний» и снял с рождественского дерева четыре шара с желаниями. Среди них было и желание Данила.

– «Елка желаний» – это очень хорошая и добрая акция. Она позволяет передать детям, нуждающимся в особой поддержке, нашу доброту и тепло. Приятно, что каждый год число участников проекта растёт. Это наша маленькая толика помощи всем, кому сейчас трудно. Мечты детей, особенно перед Новым годом должны исполняться, – отметил руководитель республики.

Данил самый старший ребенок в многодетной семье. У парня есть особенности здоровья, из-за которых он находится на домашнем обучении. Во время поездки заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Евгений Мельников и машинисты поезда рассказали о технических особенностях электропоезда «Орлан», а глава вручил всей семье Данила и ему самому подарки.