Пожилая женщина из деревни в Башкирии погибла, пытаясь согреть дом

В Балтачевском районе Башкирии пожар унес жизнь пожилой женщины, сообщили в госкомитете по ЧС. По информации спасателей, трагедия произошла в деревне Начарово. Бабушке на момент смерти было 87 лет. – С наступлением холодов люди, особенно это касается жителей частного сектора, начинают топить печи и включают электрообогреватели. И число пожаров, к сожалению, увеличивается. А вместе с тем, как это ни печально, растет количество и погибших на пожарах, – проинформировали в ведомстве.

Спасатели комитета призвали соблюдать осторожность при попытке согреть частные дома.