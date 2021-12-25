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Происшествия25 декабря 2021 14:47

Пожилая женщина из деревни в Башкирии погибла, пытаясь согреть дом

О трагедии сообщили в госкомитете по ЧС
Источник:kp.ru
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В Балтачевском районе Башкирии пожар унес жизнь пожилой женщины, сообщили в госкомитете по ЧС. По информации спасателей, трагедия произошла в деревне Начарово. Бабушке на момент смерти было 87 лет. – С наступлением холодов люди, особенно это касается жителей частного сектора, начинают топить печи и включают электрообогреватели. И число пожаров, к сожалению, увеличивается. А вместе с тем, как это ни печально, растет количество и погибших на пожарах, – проинформировали в ведомстве.

Спасатели комитета призвали соблюдать осторожность при попытке согреть частные дома.