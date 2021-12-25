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Общество25 декабря 2021 14:00

Жители одного из сел в Башкирии бросили на морозе котенка в мешке

Нашедший спас животное
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Подслушано Кармаскалы

Фото: Подслушано Кармаскалы

Житель Кармаскалов в социальных сетях рассказал о жестоком поступке. В группе «Подслушано Кармаскалы» появилось сообщение от автора о том, что он нашел брошенного завязанного котенка в мешке.

– Вы что творите-то? Сегодня за магазином «Байрам» выбросили котенка, предварительно завязав плотно мешок, – возмущается опубликовавший пост.

Комментаторы поддержали автора, предложив посмотреть, кто совершил этот поступок по камерам и, напомнив, что сейчас за жестокое обращение с животными штрафуют.

– Жизнью обиженные так поступают, кого мама с папой не любили, – пришел к выводу один из участников беседы.