В Уфе после реконструкции открыли лицей №21

Фото: глава Башкирии Радий Хабиров

Сегодня, 25 декабря, глава Башкирии сообщил, что в Уфе завершили строительство 21-го лицея. По его словам, старейшую школы со 100-летней историей начали реконструировать полтора года назад, сейчас образовательное учреждение приобрело совершенно другой вид. – Совершенно оправдана была тревога по поводу состояния стен, крыши и полов. Теперь тут яркие современные классы, хорошо оборудованные. Мы реконструировали и школьную столовую в 21-м лицее. Закупили новое оборудование, посуду, отремонтировали зал и подсобки», – рассказал Радий Хабиров.

Напомним, уфимский лицей №21 планировали отремонтировать за 336,6 млн рублей. Госконтракт получит «Фирма СУ-10» получила во время аукциона.