Количество заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии сократилось до 379 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки составило 379 человек. Всего заболело с начала пандемии по состоянию на 25 декабря 119 941 человек. Минздрав республики зарегистрировал 21 случай смерти от ковида, всего скончались 4 275 человек.

В стационарах региона борются с болезнью 239 человек, из них в тяжелом состоянии – 53, на ИВЛ – 1. Амбулаторно лечатся 6 337 человек.

Всего в республику поступило вакцин от Covid-19 - 2 735 658 доз. Вакцинировано 1 компонентом - 2 169 350 человека. Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 2 009 957 человека (80,9% от подлежащего населения).